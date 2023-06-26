Москва, 26 июня, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Российские войска ударили по складам с артиллерийскими боеприпасами ВСУ, в том числе иностранными. Как заявил на брифинге 26 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все объекты поражены.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Цели удара достигнуты», — заявил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Вооружённые силы России уничтожили под Харьковом склад боеприпасов украинской механизированной бригады. Конашенков заявил, что удар нанесли по складу в районе населённого пункта Огурцово. Помимо этого, российские войска также уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Кушугума в Запорожской области и склад украинской 60-й механизированной бригады в Херсонской области.

Также глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об ударе российских войск по складам украинских войск во временно оккупированном Киевом городе Запорожье. Он сообщил, что в ночь на 25 июня удар тактических ракет России уничтожил склады с боеприпасами, которые ВСУ планировали использовать для наступления на Запорожском фронте.