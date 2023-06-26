Каир, 26 июня, 2023, 14:52 — ИА Регнум. В египетском городе Александрия обрушился 13-этажный дом. Об этом сообщило издание Youm7.

Youm7

Уточняется, что инцидент произошёл в Сиди-Бишре, в районе Аль-Монтаза, на востоке города на улице Халил Хамада.

По предварительным данным, под завалами остаётся много людей. Это не только жители, но и посетители супермаркета, который располагался на первом этаже здания. Также в опасности находятся те, кто не может покинуть здание из-за обрушившейся лестницы.

На место ЧП прибыли службы безопасности, силы гражданской защиты и машины скорой помощи, а также губернатор Александрии, генерал-майор Мухаммад Шариф. на своей странице в соцсетях он заявил, что пока известно только об одном раненом.

Также сообщается, что в завалах произошёл пожар, но его удалось оперативно потушить.

Информация о числе остающихся под завалами и причине обрушения здания пока не приводится. Известно, что здание использовалось для поквартирной сдачи в аренду в летний сезон.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле жилой дом обрушился в центре Марселя во Франции. По слова мэра города Бенуа Пайяна, при обрушении частично пострадали два соседних дома. Жителей прилегающих зданий срочно эвакуировали. Он также добавил, что на месте обрушения вспыхнул пожар. Район оцепила полиция.

Во время поисково-спасательных операций спасатели обнаружили тела двоих погибших. Ещё восемь человек числились пропавшими без вести. Пострадали в результате ЧП шесть человек.

Шесть человек пострадало, один погиб в результате обрушения в апреле здания крытой многоуровневой парковки в американском городе Нью-Йорке в районе Манхэттен.