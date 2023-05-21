Харьков, Украина, 26 июня, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Певица Светлана Лобода во время уличного концерта в Харькове, организованного как встреча с поклонниками, устроила девушке с плакатом «Харьков без Лободы» настоящий допрос, пытаясь выяснить, кто её «нанял». Об этом сообщили украинские СМИ. Также на YouTube появились ролики с выступления исполнительницы.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Светлана Лобода

На кадрах видно, как Лобода обратила внимание на провокационную надпись и подошла к девушке с плакатом. Она стала то обнимать, то похлопывать девушку по плечам и по спине.

«Моя хорошая, ну кто тебя прислал? Кто тебе дал денег?» ― сказала Лобода в микрофон.

Зрительница что-то ответила исполнительнице, но не сдвинулась с места. Артистка продолжила свои назидания уже без микрофона. Что именно она сказала девушке, неизвестно.

«Видите, есть завербованные люди, поэтому даже нет смысла обращаться», ― пояснила Лобода собравшимся.

После инцидента певица продолжила выступление.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815745" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Лобода на концерте набросилась на девушку с плакатом «Харьков без Лободы»

Как сообщало ИА Регнум, уроженка Киевской области Светлана Лобода в 2000–2010 годах активно выступала в России, сотрудничая с рядом российских исполнителей и продюсеров. Она уехала из страны в 2022 году после начала спецоперации, но направилась не на Украину, а в Литву. За долгие выступления в России и исполнение песен на русском языке её имя внесли на украинский экстремистский сайт «Миротворец».

В мае сообщалось об отмене концерта Лободы в Киеве, который должен был пройти в августе 2023 года. Причины отмены не уточнялись, но предполагается, что решение было принято под давлением националистских «активистов».

В марте украинская певица вспомнила о заработках и сытой жизни в России, где она была номер один и зарабатывала большие деньги. По её словам, в стране перед ней были открыты все двери.

Недавно певица пожаловалась журналистам, что после отъезда из России стала очень мало зарабатывать и вынуждена тратить сбережения, накопленные во время работы в стране. Она также призналась, что после того, как она «ушла с олимпа», ухудшилось её психологическое и физическое состояние, она потеряла в весе несколько килограмм. Лобода добавила, что ситуация отчасти нормализовалась после того, как она вернулась к работе, в том числе к концертам.