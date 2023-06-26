Москва, 26 июня, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с иранским коллегой Ибрагимом Раиси 26 июня обсудил ситуацию в Закавказье, Сирии, а также сотрудничество в торговле, энергетике, транспорте, сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Ибрагим Раиси

Отмечается, что главы государств рассмотрели вопрос перспектив дальнейшего развития сотрудничества России и Ирана в области торговли, энергетики и транспорта с акцентом на ранее достигнутые договорённости.

«Затронуты также некоторые вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование», — сообщили в Кремле.

Президент России также поздравил собеседника и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин провёл телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани. Участники переговоров констатировали высокий уровень сотрудничества России и Катара.

23 июня глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Тегеран не отворачивается от Москвы. Так он прокомментировал заявления в западных СМИ о тайных переговорах американского руководства с Ираном.