Варшава, 26 июня, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Из-за позиции венгерского премьер-министра Виктора Орбана по Украине в отношениях между Польшей и Венгрией сохраняется дистанция. Об этом 26 июня заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в эфире радио RMF.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил Мюллер, власти Польши сохраняют «дистанцию» в отношениях с Орбаном, так как считают его реакцию на российскую спецоперацию на Украине несоответствующей.

«Эта дистанция сохранилась. Мы подчёркиваем это на каждой встрече», — сказал он.

Пресс-секретарь правительства указал, что по другим вопросам — в сферах экономики, энергетики и миграции — позиции Будапешта и Варшавы сходятся.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня Орбан заявил, что контрнаступление ВСУ может стать для Украины «кровавой баней», так как при атаке потери всегда больше. Ввиду этого глава венгерского правительства призвал предотвратить украинское контрнаступление.

Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа во всех смыслах всё более приближается к катастрофе из-за того, что не готова отказаться от военного психоза. Он подчеркнул, не питает иллюзий на тему того, что можно было бы предотвратить ещё большую беду и спасти много тысяч жизней, на сегодняшнем заседании совета глав МИД стран — участниц ЕС.