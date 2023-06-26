Хургада, Египет, 26 июня, 2023, 14:18 — ИА Регнум. На курортах Египта 26 июня начали снимать ограничительные сетки, защищавшие туристов от возможного нападения акул.

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Так египетские власти отреагировали на мнение учёных, заявивших, что сетки, наоборот, привлекают хищников, так как обрастают водорослями, которыми питаются рыбы. Их обилие привлекает акул, что может привести к жертвам среди отдыхающих. Об этом сообщает издание Al-masry al-youm со ссылкой на сотрудника Института морских наук Махмуда Маати.

Однако при этом планируется установить взамен сетей наблюдательные вышки и подготовить специальные команды спасателей, дежурящих на скоростных катерах. Одним из предложений по контролю за хищниками также является чипирование, позволяющее следить за ними с помощью спутников.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня возле муниципального пляжа Dream Beach в Хургаде акула напала на россиянина Владимира Попова. Спасти его не удалось.

Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что мужчина постоянно проживал в Египте. После произошедшего пляжи в провинции Красное Море закрыли. Пойманную вскоре напавшую на россиянина акулу отправили на лабораторное исследование, чтобы установить причину её нападения на человека. В процессе исследования её вскрыли и мумифицировали.

После инцидента Институт морских наук и заповедников Красного моря принял решение увековечить память погибшего мужчины. Планируется написать историю его гибели на мраморной доске рядом с забальзамированной напавшей на него акулой на арабском и русском языках. Возле доски планируется установить фотографию Попова, а также посвящённый ему некролог.