В Египте начали снимать защищавшие туристов от акул сетки
На курортах Египта начали снимать сетки, защищавшие туристов от нападений акул
Хургада, Египет, 26 июня, 2023, 14:18 — ИА Регнум. На курортах Египта 26 июня начали снимать ограничительные сетки, защищавшие туристов от возможного нападения акул.
Так египетские власти отреагировали на мнение учёных, заявивших, что сетки, наоборот, привлекают хищников, так как обрастают водорослями, которыми питаются рыбы. Их обилие привлекает акул, что может привести к жертвам среди отдыхающих. Об этом сообщает издание Al-masry al-youm со ссылкой на сотрудника Института морских наук Махмуда Маати.
Однако при этом планируется установить взамен сетей наблюдательные вышки и подготовить специальные команды спасателей, дежурящих на скоростных катерах. Одним из предложений по контролю за хищниками также является чипирование, позволяющее следить за ними с помощью спутников.
Как сообщало ИА Регнум, 8 июня возле муниципального пляжа Dream Beach в Хургаде акула напала на россиянина Владимира Попова. Спасти его не удалось.
Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что мужчина постоянно проживал в Египте. После произошедшего пляжи в провинции Красное Море закрыли. Пойманную вскоре напавшую на россиянина акулу отправили на лабораторное исследование, чтобы установить причину её нападения на человека. В процессе исследования её вскрыли и мумифицировали.
После инцидента Институт морских наук и заповедников Красного моря принял решение увековечить память погибшего мужчины. Планируется написать историю его гибели на мраморной доске рядом с забальзамированной напавшей на него акулой на арабском и русском языках. Возле доски планируется установить фотографию Попова, а также посвящённый ему некролог.