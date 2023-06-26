Бали, Индонезия, 26 июня, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Гражданина России депортировали с Бали из-за того, что он заключил фиктивный брак, чтобы жить в Индонезии, сообщило индонезийское издание Antara.

MADE NAGI/EPA/ТАСС

Информацию распространила иммиграционная служба Денпасара. По данным индонезийской стороны, гражданин России обманом получил визу. Он указал в заявлении на получение визы, что на Бали живёт его жена — гражданка Индонезии.

На самом деле брак оказался фиктивным. В ходе расследования индонезийские власти выяснили, что гражданин России никогда не проживал по адресу его жены, который он указал в миграционных документах. Затем он сам признался, что проживал на Бали в отеле в районе Куты.

22 июня его задержали сотрудники иммиграционной службы, а затем депортировали в Россию через международный аэропорт Денпасара.

Комментируя случившееся, глава местного отделения минюста Индонезии Ангиат Напитупулу призвал сообщать руководству страны о нарушениях со стороны иностранцев.

20 марта Напитупулу заявил, что индонезийские власти депортировали с Бали 13 граждан России за нарушение условий пребывания и неправильное использование вида на жительство. В общей сложности с острова депортировали 47 иностранцев.