Москва, 26 июня, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Московский городской суд получил дело по статье УК «Госизмена», возбуждённое против основателя компании в сфере информационной безопасности Grouр-IB Ильи Сачкова. Об этом в суде 26 июня сообщили ТАСС.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Генеральный директор компании Group IB Илья Сачков

«В Мосгорсуд поступило уголовное дело в отношении Сачкова, сегодня пройдёт предварительное слушание», — рассказали журналистам.

Дело будут рассматривать в закрытом режиме, поскольку в нём есть секретная информация. Сачкову в случае, если суд установит его вину, грозит до 25 лет лишения свободы. Он отрицает обвинения и заявляет, что не сотрудничал с иностранными спецслужбами.

Как сообщало ИА Регнум, следствие по делу Сачкова завершилось в марте, после чего дело отправили на утверждение обвинения в Генпрокуратуру. Обвиняемого содержат в СИЗО «Лефортово».

Сачкова задержали в сентябре 2021 года. Его обвинили в передаче секретной информации иностранной разведке. Мать основателя Grouр-IB обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом обеспечить честное расследование.