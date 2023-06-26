Москва, 26 июня, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Посла Молдавии в Москве Лилиана Дария вызывали 26 июня в Министерство иностранных дел России. Об этом 26 июня сообщил знакомый с ситуацией источник.

Александр Щербак/ТАСС Лилиан Дарий

«В МИД вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий», — процитировало его слова РИА Новости.

Источник не исключил, что причиной этого могут быть антироссийские действия Кишинёва.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня МИД Молдавии вызвал российского посла в Кишинёве. Поводом для этого стали заявления врио главы Херсонской области Владимира Сальдо о мосте в молдавском населённом пункте Джурджулешты.

До этого Сальдо заявил, что Россия даст очень серьёзный ответ на удар ВСУ по Чонгарскому мосту на границе Херсонской области и Крыма. Он уточнил, что координаты мостов в Одесской области и в молдавских Джурджулештах, переданных Молдавии президентом Украины Виктором Ющенко, известны.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль крайне негативно относится к инициативе молдавских властей об отмене празднования Дня Победы. По его мнению, такие решения больно отзываются в сердцах ветеранов в республике.