Энгельс, Саратовская область, 26 июня, 2023, 13:52 — ИА Регнум. В Саратовской области, в городе Энгельсе, местный житель ударил полицейского ножом в шею. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщили в Следственном управлении по региону.

СУ СК по Саратовской области

«46-летний мужчина, задержанный сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения, находясь в салоне служебного автомобиля под управлением правоохранителя, нанёс последнему удар ножом в область шеи», — говорится в сообщении.

Как заявили в управлении, после инцидента правоохранителя незамедлительно доставили в больницу. Данные о его состоянии не приводятся. Подозреваемого в нападении задержали, в отношении него начали следствие, вскоре мужчине изберут меру пресечения.

Ранее ИА Регнум сообщало об аналогичном инциденте в Сочи. 23-летний мужчина набросился на полицейских, решивших проверить состояние его здоровья. Он пытался ударить одного из них ножом в район головы, но правоохранитель уклонился, и удар пришёлся в руку. Во время задержания полицейским пришлось применить оружие, нападавший получил ранение ноги. По факту посягательства на жизнь полицейского в отношении мужчины возбудили уголовное дело, по которому он может получить наказание до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.