Москва, 26 июня, 2023, 14:01 — ИА Регнум. ЕГЭ и ОГЭ в школах перенесли только в Москве. Об этом 26 июня сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Светлана Шевченко/РИА Новости

«Решение о переносе экзаменов принято только в Москве, у ребят будет возможность сдать экзамен в другие резервные дни. Для 9-х классов это 30 июня и 1 июля, для 11-х — это 1 июля», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что 26 июня остаётся резервным днём для экзаменов по русскому языку для учеников девятых классов, а также по математике для выпускников 11-х классов.

Ранее о переносе ЕГЭ и ОГЭ объявили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы. Причиной назвали то, что мэр столицы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днём.

К этой мере прибегли в связи с введением режима контртеррористической операции в Москве. 26 июня режим КТО отменили, но понедельник оставили нерабочим днём.