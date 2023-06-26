Москва, 26 июня, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Московский областной суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам заключения по делу об убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Об этом стало известно 26 июня.

Евгений Одиноков/РИА Новости Александр Мавриди

«Суд признал виновным Мавриди и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет колонии строгого режима», — говорится в приговоре.

Преступнику вменяли статьи об убийстве, незаконном хранении оружия, похищении и незаконном лишении свободы, а также побеге из-под стражи, вымогательстве и легализации денег, полученных преступным путем. Сам Мавриди назвал инцидент не заказным убийством, а стечением обстоятельств, но полностью признал свою вину.

Также Мособлсуд вынес обвинительные заключения в отношении Паши Ахмедова, Константина Барского, Ивана Цуркану, Дениса Грозаву, Николая Тетери, Александра Бутнару. Они получили от 6,5 до 13 лет лишения свободы.

Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших к Мавриди и Ахмедову о компенсации морального вреда на общую сумму более чем 10 миллионов рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

В 2021 году, 6 августа, из изолятора временного содержания в Истре бежали пятеро заключенных, среди которых был Мавриди. Его осудили за убийство в ноябре 2020 года владельца «Мясной империи» и «Озерецких колбас» Владимира Маругова. Помимо этого, он также обвинялся в похищении адвоката Алексея Завгороднего, имуществом которого планировал завладеть преступным путём.

Вскоре полиция задержала всех беглецов, Мавриди обнаружили последним в Москве, возле продуктового магазина. Как сообщало ИА Регнум, на допросе он признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах подготовки к побегу. В рюкзаке сбежавшего в момент задержания находились $3 тыс., € 1350 и 70 тыс. рублей.