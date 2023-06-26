Москва, 26 июня, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в понедельник, 26 июня, что сейчас страна ведёт борьбу за право выбора собственного пути развития.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня Россия переживает важный период своей истории. Против нас направлены, как отметил президент, практически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. По сути, идет борьба за право выбирать собственный путь исходя из национальных интересов, на благо своего народа», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин также подчеркнул, что наиболее важно после недавней попытки мятежа в России обеспечить суверенитет и независимость страны, безопасность её граждан и их благополучие.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным предприняли 24 июня попытку вооружённого мятежа. На военной технике они прибыли в Ростов-на-Дону, после чего направились колонной в направлении Москвы.

В видеообращении к россиянам президент Владимир Путин назвал действия ЧВК попыткой мятежа. В МИД заявили, что она играет на руку внешним врагам страны, но возможные попытки использования ситуации не увенчаются успехом.

В течение дня российский лидер проинформировал коллег из ряда иностранных государств о сложившейся ситуации, в том числе провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Во второй половине дня он по согласованию с Путиным провёл переговоры с Пригожиным, и стороны достигли соглашения о деэскалации, ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.

Позднее появились сообщения, что разведка США якобы заранее знала о попытке мятежа в России и предупреждала об этом Конгресс, но власти не стали публиковать полученные данные, чтобы не быть обвинёнными в подготовке переворота, и не сообщили ни о чём Москве.