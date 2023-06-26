Москва, 26 июня, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Заслуженный работник культуры РФ Изабелла Пацевич умерла на 76-м году жизни в ночь с 24 на 25 июня. О смерти журналистки в полицию сообщили её родственники, рассказал источник ИА Регнум.

Кадр из видео «Мать и дочь» Юлианна Шахова и Изабелла Пацевич

«Причиной смерти члена Союза журналистов РФ Изабеллы Пацевич стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Она умерла тихо в своей квартире на Большом Кондратьевском переулке. Её дочь, известная журналистка и бывшая ведущая программы «Времечко» на НТВ Юлианна Шахова занимается похоронами», — сообщил собеседник.

На данный момент участковый проводит проверку по факту смерти Изабеллы Моисеевны, но по словам источника, это просто штатная процедура, так как по всем изученным обстоятельствам смерть была естественной.

Изабелла Моисеевна Пацевич родилась 6 декабря 1947 года. Свыше 30 лет она проработала на архангельском телевидении ведущей и диктором. В 2000 году ее пригласили в Москву преподавать в школу телевидения «Останкино». За свою преподавательскую деятельность она воспитала немало известных российских ведущих, таких как ведущая новостей на Первом канале Елена Винник, Лариса Медведская, Эвелина Закамская и др. Дочь Изабеллы Моисеевны Юлианна Шахова также является известной журналисткой, которая была ведущей программ «Времечко» и «Сегоднячко».