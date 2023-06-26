Москва, 26 июня, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Германия выступает против того, чтобы замороженные активы Банка России передали Украине, так как это чревато резким оттоком инвесторов из ФРГ. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 июня заявил заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Андрей Климов.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, специалистам сразу было понятно, что юридически такую операцию осуществить невозможно. Однако он призвал понять, что дело не в том, что Германия вдруг захотела помочь России. Проблема в том, что если активы России отдадут Киеву, то ФРГ столкнётся с бегством инвесторов.

«В США уже почувствовали отток инвесторов. А теперь ещё и в Европейском союзе? Ну кто будет держать в стране деньги (арабские, азиатские, латиноамериканские или африканские), если любое дуновение ветра может отправить эти деньги в карманы совершенно других людей?» — поинтересовался Климов.

Но, как подчеркнул сенатор, «этот балаган» был устроен для того, чтобы нагнетать обстановку и сгущать краски. Теперь же, когда дело вышло в практическую плоскость и никакого экономического блицкрига не получилось, европейцы аккуратно «включают заднюю».

Тем не менее Климов полагает, что риски того, что российские активы достанутся Украине, есть. И у этих рисков две причины.

«Первая — это идиоты, стоящие у власти в Европейском союзе, которых специально поставили, чтобы манипулировать ими. И вторая — если Вашингтон пойдёт ва-банк и заставит ЕС сделать это. С американской точки зрения это позволит усугубить положение РФ», — сказал Климов.

По его словам, Москва готова к такому повороту событий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным издания Financial Times, Германия выступила против планов ЕС по передаче замороженных активов Банка России на восстановление Украины. В Берлине опасаются больших юридических рисков, а также сложных финансовых вопросов. Кроме того, есть опасения, что этим прецедентом может воспользоваться Польша, требующая у Германии репараций за нанесение ущерба в годы Второй мировой войны.

Кроме того, 17 июня Европейский центральный банк (ЕЦБ) проинформировал Еврокомиссию, что изъятие доходов от замороженных российских активов для передачи Украине будет работать на подрыв глобального доверия к евро. В частности, центробанки других государств могут отказаться от использования европейской валюты.

Как полагает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, если власти Европейского союза всё-таки передадут замороженные активы Центрального банка РФ Украине, то это обернётся разрушительными последствиями для общемирового финансового и экономического порядка. По его словам, заморозив российские активы, Запад уже нанёс себе большой урон, усилив желание многих стран отказаться от использования доллара и евро.