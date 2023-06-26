Пхеньян, 26 июня, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи обвинили Соединённые Штаты в агрессии и обострении обстановки на Корейском полуострове. Об этом 26 июня сообщил в своём докладе Институт американских исследований при МИД КНДР.

Иван Шилов ИА Регнум Северная Корея

«Из-за агрессивных действий США уровень военной напряжённости на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, где и без этого царит нестабильность, стал ближе к порогу ядерной войны», — процитировало его Центральное телеграфное агентство Кореи.

В докладе также отметили, что с избранием президентом Южной Кореи Юн Сок Ёля на территории страны «беспрерывно проводились» военные учения под управлением США, которые постепенно становились «всё более безрассудными». Институт также упомянул, что США проводят в регионе масштабные разведывательные операции, а непосредственно в 2023 году наиболее часто предпринимают попытки нарушить суверенитет и интересы КНДР.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в США призвали Китай повлиять на Северную Корею, чтобы вернуть её к переговорам. Как заявил спецпредставитель США по КНДР Сон Ким, на протяжении нескольких лет международное сообщество не осуждало КНДР, международную политику которой он назвал «безрассудной и дестабилизирующей». Ким уточнил, что также Вашингтон пригрозил КНДР «последствиями» за эскалацию напряжённости.

Перед этим, 1 июня, замглавы МИД КНДР Ким Сон Гён заявил, что действия США подрывают систему нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Это, по его словам, подтверждает создание AUKUS (трёхстороннее военное партнёрство Австралии, Великобритании и США) как «механизма для ядерного распространения». Гён также подчеркнул, что биохимические лаборатории Соединённых Штатов действуют в Южной Корее, на Украине и в других регионах, «распространяя ОМУ по всему миру».