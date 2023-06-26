Москва, 26 июня, 2023, 13:02 — ИА Регнум. Если власти Европейского союза всё-таки пойдут на то, чтобы передать замороженные активы Центрального банка РФ Украине, то это будет иметь разрушительные последствия. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 июня заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя информацию Financial Times о том, что Германия выступает против передачи российских активов Украине.

Gloabal Look Press/Christian Ohde/imageBROKER.com

По данным этого СМИ, в Берлине считают такой сценарий «юридически неосуществимым» и, кроме того, опасаются, что это станет опасным прецедентом. Например, это касается требований Варшавы, которая пытается добиться от Германии выплаты репараций за ущерб, нанесённый Польше в годы Второй мировой войны.

По словам Аксакова, если опираться на букву закона, то вообще нет никаких рисков, что российские активы попадут в руки Киева. А если такое всё же случится, то это будет опасный прецедент. Поэтому парламентарий надеется, что здравый смысл возьмёт верх.

«А если нет, то это обернётся разрушением всего современного мирового порядка, основанного на юридических документах, которые подписывают страны. Это может привести не только к ухудшению отношений между Германией и Польшей, но и к краху порядка в глобальной финансовой сфере», — сказал Аксаков.

Он подчеркнул, что, заморозив российские активы, Запад уже нанёс большой ущерб репутации и чувствует последствия. Некоторые страны начинают отказываться от евро и доллара. Всё громче звучат голоса тех, кто призывает переходить на взаиморасчёты в национальных валютах либо создавать коллективную валюту, которая не привязана к западным странам. Например, валюту БРИКС. Таким образом, действия западных стран подтолкнули процесс разрушения мирового финансового и экономического порядка, да и вообще правового порядка, который было непросто построить.

«И передача российских активов будет иметь максимально разрушительные последствия. Европейские активы в России будут тут же национализированы», — подытожил Аксаков.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, замороженные активы Банка России, хранящиеся на счетах в иностранных финансовых учреждениях, могут направить на восстановление Украины.

Аналогичные идеи озвучивал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который призвал рассмотреть этот вопрос и напомнил, что в своё время США изъяли у Афганистана его активы, направив их на компенсации жертвам терроризма.

Тем не менее в Еврокомиссии пришли к выводу, что замороженные в ЕС активы Центробанка России нужно будет вернуть Российской Федерации после окончания конфликта на территории Украины. С юридической точки зрения активы Банка России нельзя передать Киеву.