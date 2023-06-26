Москва, 26 июня, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Когда МИД КНДР сообщает о том, что Южная Корея и США подводят ситуацию на Корейском полуострове к «порогу ядерной войны», то, с одной стороны, руководство Северной Кореи чувствует тренд на повышение международной напряжённости, но, с другой стороны, чересчур сгущает краски. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

ТАСС/EPA/KCNA КНДР отработала систему управления ядерным оружием

Ранее Институт американских исследований МИД КНДР подготовил доклад, в котором говорится о доведении Южной Кореей и США ситуации на Корейском полуострове до максимальной напряжённости. Пхеньян сравнил нынешнее обострение с ночью накануне начала Корейской войны 1950–1953 годов, а также заявил о приближении «к грани ядерной войны». В качестве причин эскалации МИД КНДР называл агрессивные действия США, в том числе проведение учений с Южной Кореей. Также в Пхеньяне обвинили президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в «низкопоклонстве перед Вашингтоном».

По мнению Константина Асмолова, правительство КНДР слишком переоценивает ситуацию.

«В конкретике они сгущают краски. Это ещё даже не 2010 год с приписыванием КНДР подтопления корвета «Чхонан» или ситуации, когда Северная Корея обстреляла южнокорейский остров Енпхендо. Тем более нельзя это сравнивать с преддверием Корейской войны. Тогда полтора года на границе шла малая война, где было минимум три столкновения при поддержке артиллерии», — рассказал Асмолов.

Эксперт также напомнил, что в воскресенье, 25 июня, была годовщина начала Корейской войны, что тоже послужило поводом для драматизации событий. В этот день в Пхеньяне в массовых манифестациях приняло участие более сотни тысяч трудящихся и студентов с лозунгами против американских империалистов.

Схожее мнение на доклад МИД КНДР высказал политолог, американист Михаил Синельников-Оришак. Он отметил, что Пхеньяну присуще напряжённое состояние, когда рядом всегда есть враг.

«Ситуация очень преувеличена, описание больше характерно для 50-летней давности. Американцы иногда дают почувствовать, что они являются контролирующей силой в азиатском регионе, поэтому постоянно напоминают о своём присутствии. Многих это раздражает. США думают, что если раз дать слабину, то заберут всё», — пояснил Синельников-Оришак.

По мнению американиста, ситуация не стала хуже, чем была и десять лет назад, она осталась на том же уровне напряжённости. Хотя Синельников-Оришак отметил, что военные учения США и Южной Кореи действительно проводятся слишком часто. Также согласился и востоковед Асмолов, что с приходом к власти Юн Сок Ёля масштаб совместных учений Сеула с Вашингтоном увеличился, а риторика в отношении Пхеньяна стала жёстче.

«Юн Сок Ёль — это человек, который недружественно воспринимает северокорейский режим и считает, что политика предшествующего правителя была односторонней с неоправданными уступками. Хотя почти ничего из межкорейских соглашений не было выполнено по инициативе южнокорейской стороны, единственное, что было сделано хоть как-то, — это соглашение о снижении напряжённости на приграничных территориях», — отметил востоковед.

Однако оба эксперта не поверили в стадию границы начала ядерной войны. Как заметил Асмолов, в Пхеньяне и Сеуле всё же сидят прагматики, которые более спокойно относятся к высокому уровню напряжённости, понимая, что осознанно ни одна из сторон красную черту переходить не будет.

В конце апреля северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что визит президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в США демонстрирует враждебную политику в отношении КНДР и это провоцирует ядерную войну.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая обозреватель ЦТАК Чхве Чжу Хён заявил, что размещение Вашингтоном своих атомных подводных лодок и другого стратегического вооружения на Корейском полуострове грозит региону ядерной войной.