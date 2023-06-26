Будапешт, 26 июня, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Из-за неготовности отказа от военного психоза в данный момент Европа во всех смыслах всё более близка к катастрофе. Об этом 26 июня написал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Европа всё ближе скатывается к катастрофе — к сожалению, во всех смыслах. Сейчас ещё можно было бы предотвратить ещё большую беду и спасти много тысяч жизней, но для этого надо было бы вырваться из военного психоза», — отметил он.

Сийярто добавил, что он не питает иллюзий на тему того, что это может произойти на заседании совета глав МИД стран — участниц Евросоюза, который 26 июня проходит в Люксембурге.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня Сийярто заявил, что конфликт на Украине, по его мнению, не закончится в течение скорого времени. Он уточнил, что об этом свидетельствует отсутствие каких-либо движений сторон конфликта в этом направлении.

Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал поручение военному руководству республики приготовиться к действиям при любом варианте развития конфликта на Украине. По его словам, военная ситуация в украинском конфликте становится всё более серьёзной.

Также 2 июня Орбан заявил, что контрнаступление ВСУ может обернуться для Украины «кровавой баней», и призвал его предотвратить. Он пояснил, что в случае атаки потери всегда больше, чем при обороне.