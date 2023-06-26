Луганск, 26 июня, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Верховный суд ЛНР признал виновным в попытке сжечь автобус с мирными жителями огнемётчика Вооружённых сил Украины (ВСУ) Евгения Козлова и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Суд установил, что украинский солдат получил приказ уничтожать в городе Рубежном мирное население, пытавшееся эвакуироваться на территорию, которая находится под контролем российской армии.

«Козлов, осознавая, что гражданское население не принимает участие в вооруженном конфликте, решил выполнить преступный приказ. Используя реактивный огнемет, он выбрал в качестве цели микроавтобус, в котором находились мирные граждане», — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, боец произвёл два выстрела термобарическими боеприпасами по микроавтобусу, в результате чего он загорелся. Из-за выстрела обрушилась перегородка в салоне автотранспорта, пострадала женщина. Осужденный признал вину и заявил, что раскаялся.

Дело командира, который отдал преступный приказ Козлову, вывели в отдельное производство.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня Верховный суд ДНР приговорил командира танкового батальона ВСУ к 23 годам колонии строгого режима за приказ стрелять из танка по больнице в Волновахе. По зданию произвели два выстрела, по счастливому стечению обстоятельств тогда никто не погиб, хотя в больнице был медперсонал и пациентка.