Сальдо опроверг вбросы Киева о закреплении ВСУ на левом берегу Днепра
Врио главы Херсонской области Сальдо опроверг утверждения ВСУ о закреплении на левом берегу Днепра
Херсон, 26 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Утверждения украинской стороны о том, что солдаты Вооружённых сил Украины закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом, не соответствуют действительности. Об этом 26 июня заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Пропаганда киевского режима в очередной раз распространяет ложные вбросы о том, что боевики украинских формирований якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Официально сообщаю, что это ложь», ― написал Сальдо в Telegram-канале.
Он добавил, что в последние три дня отдельные мелкие группы украинских бойцов действительно несколько раз пытались переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Однако, как указал Сальдо, российские войска уничтожили их, как крыс в мышеловке.
Также он не исключил, что ВСУ будут продолжать посылать своих военных на убой под Антоновский мост.
«Всех их ожидает такая же участь, как и их предшественников», — предупредил врио губернатора.
Как сообщало ИА Регнум, 24 июня администрация Херсонской области заявила, что оперативная ситуация на фронте стабильная и находится под контролем Вооружённых сил России. Отмечается, что попыток наступления со стороны украинских военных не зафиксировали. Также там добавили, что в Херсонской области усилены меры безопасности, включая силы противовоздушной обороны.
Кроме того, соединения группировки «Днепр» нанесли огневые поражения по местам дислокации живой силы и техники ВСУ на херсонском и каховском направлениях, а также в районе островной зоны.
Днём ранее, 25 июня, российские военные уничтожили в Херсонской области склады боеприпасов, предназначенных для снабжения украинских войск.