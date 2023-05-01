Херсон, 26 июня, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Утверждения украинской стороны о том, что солдаты Вооружённых сил Украины закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом, не соответствуют действительности. Об этом 26 июня заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пропаганда киевского режима в очередной раз распространяет ложные вбросы о том, что боевики украинских формирований якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом. Официально сообщаю, что это ложь», ― написал Сальдо в Telegram-канале.

Он добавил, что в последние три дня отдельные мелкие группы украинских бойцов действительно несколько раз пытались переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Однако, как указал Сальдо, российские войска уничтожили их, как крыс в мышеловке.

Также он не исключил, что ВСУ будут продолжать посылать своих военных на убой под Антоновский мост.

«Всех их ожидает такая же участь, как и их предшественников», — предупредил врио губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня администрация Херсонской области заявила, что оперативная ситуация на фронте стабильная и находится под контролем Вооружённых сил России. Отмечается, что попыток наступления со стороны украинских военных не зафиксировали. Также там добавили, что в Херсонской области усилены меры безопасности, включая силы противовоздушной обороны.

Кроме того, соединения группировки «Днепр» нанесли огневые поражения по местам дислокации живой силы и техники ВСУ на херсонском и каховском направлениях, а также в районе островной зоны.

Днём ранее, 25 июня, российские военные уничтожили в Херсонской области склады боеприпасов, предназначенных для снабжения украинских войск.