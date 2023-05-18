Симферополь, 26 июня, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух жителей Ялты по подозрению в работе на украинские спецслужбы. Об этом 26 июня сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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«Установлено, что жители Ялты 1980 и 1983 годов рождения инициативно установили сотрудничество с представителем службы безопасности Украины, которому передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове», ― уточнили в ФСБ.

Также отмечается, что подозреваемые предложили свои услуги по фото — и видеосъемке объектов Вооружённых сил России в интересах украинской спецслужбы. Кроме того, по данным российских силовиков, злоумышленники были готовы совершить диверсионно-террористические акты в отношении военных объектов на территории полуострова.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815712" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ задержала двух россиян за сотрудничество с украинскими спецслужбами

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. По решению Киевского районного суда Симферополя обоих обвиняемых арестовали.

Как сообщало ИА Регнум, в мае за сотрудничество с представителями спецслужб Украины ФСБ задержала жителя Нижегородской области. Мужчина решил установить конфиденциальные отношения с представителями украинских спецслужб, чтобы оказывать им содействие в деятельности, направленной против безопасности России. Обвиняемый сознался в содеянном, по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Амурской области задержали родившегося во Львовской области гражданина России за оказание финансовой помощи Вооружённым силам Украины. Противоправную деятельность, направленную против безопасности России, пресекла ФСБ. Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по статье о государственной измене. По данным ведомства, подозреваемый осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники.