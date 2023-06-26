Донецк, 26 июня, 2023, 12:10 — ИА Регнум. В результате обстрелов территории ДНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS украинской армии за год погибли свыше 30 мирных жителей. Об этом 26 июня рассказала глава представительства республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.

Иван Шилов ИА Регнум Система залпового огня HIMARS

«В течение года нами задокументировано 32 факта гибели и 145 фактов ранений гражданских лиц в результате применения ВСУ по жилым кварталам населённых пунктов республики РСЗО HIMARS», — сказала она в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня при обстреле центра Донецка украинскими боевиками погиб один мирный житель. По данным СЦКК, ВСУ вели обстрел города из РСЗО HIMARS.

Позднее стало известно, что ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. В результате повреждения получили объекты районных электрических сетей, из-за чего в городе наблюдаются перебои энергоснабжения и связи.