Вашингтон, 26 июня, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Украинские военные предпримут попытку устроить ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции (АЭС), чтобы затем обвинить в этом российскую армию. Об этом 26 июня заявил разведчик американской армии в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

РИА Новости/Константин Михальчевский Запорожская АЭС в Энергодаре

«Это настоящая угроза, настолько реальная, насколько это вообще возможно: украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских», — сказал он.

Риттер уточнил, что после подрыва ВСУ Каховской ГЭС украинский лидер Владимир Зеленский готов предпринять отчаянную попытку устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС на фоне военных неудач Киева.

Эксперт отметил, что мировое сообщество теперь знает, что украинские власти готовы «совершать ужасающие акты экологического терроризма».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу NBC News, что Россия якобы намерена подорвать Запорожскую АЭС, так как ей не нужна безопасность на Украине. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полностью опроверг такие обвинения. Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в продолжении контактов с МАГАТЭ по вопросу безопасности атомной станции.

Также 22 июня глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит провокацию против ЗАЭС. По его словам, украинские спецслужбы активизировали в публичном пространстве тему атомной станции сообщениями о якобы минировании её российскими войсками, чтобы подготовить «общественное мнение» к предстоящей провокации.