Москва, 26 июня, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Генеральную прокуратуру попросили провести массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита в российских регионах после многочисленных случаев отравления в таких заведениях. Об этом 26 мая сообщили «Известия».

Антон Афанасьев ИА Регнум Приготовление шаурмы

С такой просьбой к надзорному ведомству обратились депутаты «Единой России». В письме в Генпрокуратуру депутат Госдумы Александр Якубовский напомнил в качестве примера об инциденте с отравлением более ста человека шаурмой в Братске. Он указал на то, что летом высок риск роста таких случаев среди потребителей, приобретающих еду в летних кафе и заведениях, торгующих фастфудом. В то же время, отмечают авторы обращения, в настоящее время действует мораторий на проверки бизнеса, что мешает регулярному контролю.

«Согласно постановлению правительства, которым был введён мораторий на проверку, Генеральная прокуратура имеет право возобновить контроль, если есть угроза жизни и здоровью граждан», — отметил парламентарий.

По мнению Якубовского, почти всегда причиной становится халатность со стороны предпринимателей.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня в Братске произошло массовое отравления шаурмой. Помощь медиков потребовалась 101 человеку, в половине случаев пострадавших госпитализировали.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье о производстве товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Братский городской суд избрал владельцу кафе меру пресечения в виде содержание под домашним арестом сроком на два месяца.

По данным иркутского Россельхознадзора, причиной массового отравления жителей Братска в кафе города стали наггетсы, изготовленные из просроченного куриного мяса, которое без документов поставлялось красноярскими предпринимателями. В результате лабораторных исследований выявили, что в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе имеется ДНК сальмонелл. По предварительным данным, палочковидные бактерии обнаружили в курице и соусах.