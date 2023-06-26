Москва, 26 июня, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Увеличение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) с начала 2024 года на 18,5% будет способствовать появлению дополнительных доходов в бюджетах всех уровней. Об этом 26 июня заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Василий Иванов ИА Регнум Татьяна Голикова

Как напомнила в интервью ТАСС вице-премьер, президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2023 подтвердил необходимость опережающего роста МРОТ в сравнении с прожиточным минимумом.

«Его решение о том, что МРОТ должен быть с 1 января 2024 года проиндексирован опережающими темпами, то есть на 18,5%, конечно, это дополнительные расходы для бюджетного сектора, для работодателей, но это и дополнительные доходы в бюджеты всех уровней», — сказала она.

Голикова отметила, что в первую очередь это коснётся региональных бюджетов, потому что в них поступает основной подоходный налог, составляющий их главную доходную базу.

Также вице-премьер уточнила, что увеличение уровня МРОТ напрямую затронет заработную плату не менее чем 4,8 млн жителей России, а на фоне общего роста фонда оплаты труда увеличатся доходы и других работников, находящихся на более квалифицированных должностях.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня глава Минтруда Антон Котяков заявил, что возглавляемое ведомство подготовило поправки по увеличению уровня МРОТ на 18,5% с начала 2024 года, разработанные по поручению главы государства. По его словам, их в ближайшее время представят на общественное обсуждение.

По состоянию на 1 января 2022 года размер МРОТ составлял 13 890 рублей, а с 1 января 2023 года он вырос до 16 242 рублей. При этом с 1 января 2024 года МРОТ будет составлять 19 242 рубля.