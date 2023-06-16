Канберра, 26 июня, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Посольству России в Австралии не удалось оспорить акт австралийского парламента об одностороннем расторжении договора аренды участка для нового здания диппредставительства. Верховный суд страны 26 июня принял решение отклонить иск российской дипмиссии. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что судья Верховного суда Джейн Жаго заявила, что закон парламента должен иметь преимущественное значение, пока он остаётся в силе.

Телеканал уточнил, что перспектива будущего оспаривания действительности самого закона остаётся неизвестной, так как из-за ситуации в России юристы, участвовавшие в этом деле, «не смогли получить инструкции».

Как сообщало ИА Регнум, в 2008 году Россия арендовала землю в южном пригороде Канберры Ярралумле, неподалёку от парламента Австралии. В 2011 году местные власти разрешили построить здесь новое здание посольства. В августе 2022 года австралийская сторона объявила, что прекращает договор с Россией об аренде участка.

В июне текущего года генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли подписал закон о прекращении действия договора. О намерении властей страны аннулировать договор аренды перед этим сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе. По его словам, главной причиной расторжения якобы стали предупреждения о том, что аренда будто бы представляет угрозу национальной безопасности.

Строительство здания посольства должно было начаться 15 июня. Министерство иностранных дел России заявило решительный протест после решения Австралии расторгнуть соглашение об аренде участка для посольства России. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона намеревается задействовать все имеющиеся механизмы защиты собственных интересов на территории Австралии, в том числе возможные ответные меры.

На прошлой неделе телеканал Sky News Australia сообщил о том, что российский дипломат незаконно обосновался на участке в центре Канберры, предназначавшемся под новое здание посольства, однако обвинить его в захвате земли нельзя из-за дипломатического иммунитета. Полиция наблюдает за мужчиной, пока австралийские власти решают, как законно выдворить «российского сквоттера» с земли.

В посольстве России в Австралии подтвердили, что сотрудники дипломатической миссии действительно находятся на территории нового участка земли для охраны готового строения и строительных материалов.