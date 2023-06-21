Омск, 26 июня, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Центральный районный суд Омска заключил под стражу местного жителя, подозреваемого в совершении диверсии на железной дороге. Об этом 26 июня сообщили в Telegram-канале судов Омской области.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости Архивное фото

Об аресте обвиняемого ходатайствовали следственные органы.

«По версии следствия, обвиняемый, являющийся приверженцем террористической организации «Легион «Свобода России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по указанию неустановленного лица совершил в Омске поджог оборудования, обеспечивающего безопасность движения железнодорожного транспорта», ― говорится в сообщении.

Под стражей обвиняемый в диверсии останется как минимум до 3 августа.

Как сообщало ИА Регнум, случаи диверсии на железной дороге фиксировались и раньше. На прошлой неделе полиция задержала двух граждан Казахстана по делу о поджоге релейных шкафов в Москве. По данным источников, они подожгли три релейных шкафа, расположенных вдоль железнодорожных путей на Варшавском шоссе, обеспечивающих работу семафоров. Как пояснили сами задержанные, они пошли на диверсию, чтобы подзаработать. Такое предложение им поступило в социальных сетях. Отмечается, что за поджог релейных шкафов в Москве диверсанты получили 30 тысяч рублей на криптокошельки.

В Челябинской области 9 июня сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в поджогах объектов инфраструктуры Южно-Уральской железной дороги. По данным спецслужб, подозреваемый был сторонником украинских националистических организаций.

В июне жителя Симферополя признали виновным в подготовке подрыва железной дороги в Джанкойском районе Республики Крым, его приговорили к 10 годам лишения свободы. По данным следствия, 36-летний крымчанин готовил подрыв железной дороги с целью схода грузовых и пассажирских поездов для устрашения жителей России, а также для причинения значительного имущественного ущерба, создания опасности гибели человека и воздействия на принятие решений органами власти России.