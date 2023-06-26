Киев, 26 июня, 2023, 10:26 — ИА Регнум. В ходе саммита Североатлантического альянса (НАТО) в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля, страны — члены блока должны принять политическое решение о присоединении к нему Украины. Такое мнение 26 июня высказала украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Global Look Press/Florian Gaertner / photothek.de

Как отметила в интервью РБК-Украина вице-премьер, предстоящая встреча на высшем уровне НАТО в столице Литвы, по её мнению, не может стать успешной или значимой без «политической ясности» по вопросу о вхождении Украины в альянс.

«Нет никаких политических или юридических ограничений, которые не позволили бы союзникам оформить политическое приглашение Украины к членству [в НАТО]», — сказала она.

В то же время Стефанишина отметила, что сейчас у Киева не имеется никакой ясности по поводу сигналов, которые он мог бы получить на саммите в Вильнюсе.

«Есть ряд предложений, но пока такой готовности нет со стороны альянса», — пояснила украинский вице-премьер.

При этом она назвала неуместным обсуждение временных рамок вхождения Украины в НАТО — до окончания военных действий или после этого.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Лондон готов поддержать ускоренную процедуру вступления Украины в НАТО. Он отметил, что, по его мнению, ВСУ реформируются в ходе конфликта, а киевские власти показали приверженность к проведению необходимых для членства в альянсе реформ в ходе военных действий.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает получить после июльского саммита НАТО в Вильнюсе приглашение в альянс «с открытой датой» и гарантии безопасности на период перехода. Он признал, что по правилам блока нельзя принимать в альянс страны, которые ведут боевые действия, однако подчеркнул, что при этом не запрещается выдавать таким государствам приглашения на вступление.