Донецк, 26 июня, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Западной группировке войск следует продолжать активное ведение разведки. Такую задачу во время своего визита в зону специальной военной операции (СВО) поставил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По итогам доклада командующего — генерал-полковника Евгения Никифорова — глава оборонного ведомства указал, что разведка поможет оперативному вскрытию и пресечению планов противника на дальних подступах к линии боевого соприкосновения. Также речь шла о формировании новых полков резерва Западной группировки.

Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск

При проверке передового пункта управления одного из объединений «Западной» группировки войск Шойгу интересовали характер действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выполнение российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях. На совещании с командованием группировки он отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и личного состава ВСУ на тактических направлениях.

Особое внимание было уделено организации всестороннего обеспечения войск, задействованных в СВО. Отдельно было сказано о необходимости создания условий для безопасного размещения личного состава.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Шойгу не делал публичных заявлений с 20 июня. В предыдущий раз глава Минобороны РФ отмечал, что если ВСУ применят ракеты HIMARS или Storm Shadow для ударов по территории России за пределами зоны проведения СВО, это будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в военный конфликт. Ответом станут удары по центрам принятия решений на Украине.

Министром обороны РФ Сергей Шойгу был назначен 6 ноября 2012 года. Как отмечал тогда ИА Регнум главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, это назначение обусловили его профессиональные качества.