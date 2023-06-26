Новая Каховка, Херсонская область, 26 июня, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Ещё двоих погибших обнаружили после прорыва Каховской ГЭС, сообщил 26 июня Telegram-канал «Главное в Херсоне и области».

Алексей Коновалов/ТАСС

Таким образом, по данным экстренных служб, после теракта на Каховской ГЭС количество погибших достигло 48.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня экстренные службы проинформировали, что количество погибших в результате подрыва ВСУ Каховской ГЭС и его последствий выросло до 46. В больницы попали 122 человека с различными травмами и переохлаждениями.

Атаку на Каховскую ГЭС, унёсшую жизни 48 человек, ВСУ осуществили 6 июня: в результате обстрела задвижки плотины разрушились, вызвав неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища.

Водой затопило свыше трёх десятков населённых пунктов в Херсонской области. Спасатели эвакуировали из затопленных районов свыше восьми тысяч человек. Продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.