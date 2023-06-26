Донецк, 26 июня, 2023, 10:09 — ИА Регнум. В последние дни российской армии удалось значительно улучшить свои позиции на краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом 26 июня заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

РИА Новости

«Север республики, краснолиманское направление, за последние дни есть существенное улучшение наших позиций», — сказал он.

Пушилин отметил, что российским военным на этом направлении приходится воевать в сложных условиях, однако они научились таким действиям и потому продвигаются вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские ДРГ в последнее время в четыре раза чаще стали пытаться прорваться в тыл российской армии на сватовско-кременском направлении. Эксперт отметил, что это, по его мнению, происходит на фоне попыток наступления украинских военных с целью прорыва российской обороны.

До этого начальник пресс-центра «Центральной» группировки российских войск Александр Савчук рассказал об удачных действиях ВС России на краснолиманском направлении, в результате чего удалось подавить около 30 позиций артиллерии и более 20 миномётных расчётов украинской армии.