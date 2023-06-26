Угледар, Украина, 26 июня, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Украинские войска в данный момент проводят перегруппировку своих сил на угледарском направлении после понесённых ими значительных потерь в живой силе и технике. Об этом 26 июня заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На угледарском направлении очевидно, что противник начал некую перегруппировку после тех потерь серьезных как в живой силе, так и в технике, которые он понёс в рамках пресловутого контрнаступления», — сказал он.

Пушилин уточнил, что в результате этого интенсивность боёв на этом направлении уменьшилась, однако обстрелы со стороны украинских войск продолжаются.

При этом врио главы республики подчеркнул, на этом направлении сохраняется «абсолютно контролируемая» ситуация.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Пушилин заявил, что в данный момент на флангах российских войск в городе Артёмовске ДНР наблюдается сложная, но контролируемая ситуация. Он уточнил, что ВСУ продолжают вести безуспешные попытки наступательных действий на российские позиции.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил 15 июня, что наиболее «горячими» направлениями боёв в зоне СВО на донецком участке фронта продолжают оставаться угледарское и артёмовское, а также Марьинка и Авдеевка. Он добавил, что украинские войска на этих направлениях ежедневно пытаются провести наступление.