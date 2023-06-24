Москва, 26 июня, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Переговорный процесс по продлению сроков зерновой сделки может активизироваться с начала июля. Об этом 26 июня сообщил источник РИА Новости, знакомый с процессом.

Иван Шилов ИА REGNUM

Собеседник подчеркнул, что пока ситуация со сделкой оптимизма не внушает.

«Существует большая вероятность того, что переговоры войдут в активную фазу с начала июля», ― добавил он.

Источник также не исключил большой вероятности того, что переговоры уже в скором времени пройдут на высшем уровне.

Как сообщало ИА Регнум, договорённости о вывозе зерна и другой продукции с Украины по коридору в Чёрном море приняли в 2022 году в рамках более широкой сделки (Черноморской зерновой инициативы). Они предполагали ряд действий в интересах России, в том числе разблокирование аммиакопровода и подключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT. Ни одно обещание выполнено не было.

Тем не менее Россия соглашалась продлевать договор, однако в Кремле и МИД отмечали, что если ситуация не изменится, то сделка будет расторгнута. Так, черноморскую инициативу в очередной раз продлили в мае 2023 года. Она будет действовать до 17 июля включительно.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что 18 июля может стать днём завершения зерновой сделки из-за невыполненных в рамках сделки обещаний.

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США считают, что зерновая сделка приносит выгоду всему миру, и рассчитывают на её продление. Он добавил, что в США слышали заявление Вершинина и восприняли его «с сожалением».

Как подчеркнул заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, ООН хотела бы добиться продолжения действия обеих частей продуктовой сделки (Черноморской зерновой инициативы) и обсуждает этот вопрос со всеми сторонами.

Предпосылок продления зерновой сделки нет, потому что она не выполнена, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.