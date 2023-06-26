Воронеж, 26 июня, 2023, 09:43 — ИА Регнум. В Воронежской области 26 июня отменили режим контртеррористической операции, сообщили в ФСБ.

Сергей Бобылев/ТАСС

Ранее ИА Регнум сообщало об отмене режима КТО на территории Подмосковья и Москвы с 9 утра 26 июня.

В Воронежской области режим КТО ввели 24 июня — одновременно с введением этого режима в Москве и Московской области. В регионе отменили все массовые мероприятия.

О решении ввести режим КТО для пресечения возможных террористических актов на территории вышеперечисленных регионов НАК объявил 24 июня.

Комитет предупредил, что провокационные сообщения с призывами принять участие в митингах и акциях протеста в поддержку ЧВК «Вагнер» преступны и что к их участникам будут применены меры административного воздействия или уголовной ответственности.