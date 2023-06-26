Берлин, 26 июня, 2023, 09:35 — ИА Регнум. ФРГ не может поставить Украине американские истребители F-16, так как у неё таковых не имеется. Об этом 26 июня заявил немецкий министр обороны Борис Писториус, его слова процитировало издание Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

В материале издания отмечается, что украинские власти всё ещё надеются на то, что Германия войдёт в «коалицию по истребителям».

«На данный момент мы не в первых рядах. Мы не входим в коалицию, потому что у нас нет истребителей F-16», — сказал Писториус.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня издание Politico написало, что Украина может получить истребители F-16 в начале 2024 года. Их могут поставить киевским властям Дания или Нидерланды. До этого в минобороны США заявляли, что не могут назвать определённой даты начала поставок авиации ВСУ.

При этом 23 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае получения Киевом F-16 они будут базироваться за пределами Украины, однако российская армия рассмотрит, «где поражать и как поражать» эти истребители. Ранее он отмечал, что Запад, видимо, решил воевать с Россией «до последнего украинца».