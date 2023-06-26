Москва, 26 июня, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Правовой режим контртеррористической операции (КТО) отменён не только в Москве и Московской области, но и в Воронежской области, известил 26 июня Национальный антитеррористический комитет.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Режим КТО был введён 24 июня 2023 года, когда в регионах фиксировались случаи распространения среди населения провокационных сообщений с призывами к гражданам принять участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в поддержку незаконных действий ЧВК «Вагнер». Ранее в этих регионах режим КТО не вводили.

Как сообщало ИА Регнум, во многих регионах были усилены меры безопасности. 24 июня в пресс-службе Александра Лукашенко известили, что президент Белоруссии по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным, достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Сегодня, 26 июня, в Москве остаётся нерабочим днём, сообщила ранее пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.