Токмак, Украина, 26 июня, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Украинские военные открыли огонь по городу Токмаку в Запорожской области. Об этом 26 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости/Максим Захаров

«Нацисты около 2:20 совершили обстрел Токмака Запорожской области», ― написал он в Telegram канале.

Он уточнил, что снаряды попали в один из объектов районных электрических сетей. Это привело к перебоям с электроснабжением и связью в населённом пункте.

Другой информации о повреждениях и пострадавших не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, за последний месяц украинские военные неоднократно открывали огонь по городу Токмаку Запорожской области. Так, попытки обстрела населённого пункта ВСУ совершили 7 июня. В городе работала система противовоздушной обороны.

Массированный удар по Токмаку украинские военные нанесли, используя реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. При обстреле удалось избежать жертв.

Не менее шести ракет из американских РСЗО HIMARS ВСУ выпустили по городу 13 июня.

Токмак, население которого по данным на 2019 год составляло 30 тыс. человек, находится под контролем российских сил с марта 2022 года. Город расположен примерно в 50 км к северо-востоку от Мелитополя.