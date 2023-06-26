Москва, 26 июня, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Введённый 24 июня в Москве и Московской области режим контртеррористической операции отменили, сообщил 26 июня Национальный антитеррористический комитет.

Известия/Александр Казаков

Решение принято «в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей». Режим КТО отменили с 9 утра 26 июня.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале, все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции, в городе сняли. Также он уточнил, что выпускной для школьников пройдёт 1 июля.

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