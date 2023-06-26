Москва, 26 июня, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Российским войскам необходимо активно вести разведку для заблаговременного вскрытия планов украинской армии. Такую задачу во время визита на пункт управления группировки войск «Запад» в зоне проведения спецоперации поставил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй слева)

«Командующему и командирам «Западной» группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Также особое внимание министр обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, и создание условий для безопасного размещения личного состава.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе визита командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Шойгу о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях. В свою очередь глава Минобороны России отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава ВСУ на тактических направлениях зоны ответственности группировки.

Украинская армия продолжает контрнаступление, однако, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, украинские военные сталкиваются с трудностями. По его словам, у ВСУ есть то, что необходимо для того, чтобы оно завершилось успехом, однако мешает непростая местность.

Российские военные продолжают самоотверженно держать оборону. Так, в частности, на передовой запорожского фронта обстановка напряжённая, но контролируемая. Как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, на пологовском направлении российские подразделения обнаружили и уничтожили новый наблюдательный пост киевских военных, ликвидировали минометный расчёт в районе Малой Токмачки, гаубицы «Мста-Б» и М7 в районе Белогорья.