Москва, 26 июня, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления «Западной» группировки войск в зоне проведения специальной военной операции и провёл совещание с командованием группировки «Запад». Об этом 26 июня сообщили в оборонном ведомстве.

кадр из видео Глава Минобороны России Сергей Шойгу

«Министр обороны РФ […] отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Шойгу о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях. Глава Минобороны поставил задачу командованию группировки и дальше активно вести комплексную разведку для вскрытия планов украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня глава российского оборонного ведомства проинспектировал выполнение гособоронзаказа на одном из предприятий «Алмаз-Антея». Он указал руководству предприятия на необходимость сокращения сроков ввода в строй новых производственных мощностей. Также Шойгу высоко оценил эффективность комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-300 «Фаворит», С-400 «Триумф», С-350 «Витязь» в уничтожении воздушных целей.

В мае министр обороны проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на запорожском направлении. Заслушав доклады командующего группировкой и офицеров штаба, он отметил, что по основным направлениям группировка действует весьма эффективно, выявляя и поражая военную технику и скопления личного состава ВСУ.

По данным Минобороны, Вооружённые силы Украины (ВСУ) с 4 июня 2023 года совершили 263 атаки на трёх направлениях, российские войска все атаки отбили. Как уточнил Шойгу, попытки атаковать предпринимались на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Благодаря грамотным действиям российских подразделений солдатам ВСУ не удалось достичь целей.