Анкара, 26 июня, 2023, 08:42 — ИА Регнум. За период реализации зерновой сделки в течение почти года Киев экспортировал из портов на территории Украины более 32 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом 26 июня рассказал глава министерства транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, его слова привёл телеканал TRT.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«Объём вывезенной сельхозпродукции по зерновому коридору с 1 августа 2022 года по 20 июня 2023 года составил 32 млн 58 тыс. 685 тонн», — сказал он.

Уралоглу уточнил, что из этого числа около 4 млн тонн было поставлено в страны Африки, и добавил, что сейчас доля поставляемого на Африканский континент с Украины зерна выросла до 12% по сравнению с 6%, которые этот объём составлял полгода назад.

Глава турецкого минтранса отметил, что больше всего украинской сельхозпродукции — порядка 7,7 млн тонн — поставлено в Китай. Далее следуют Испания (5,9 млн тонн) и Турция (3,6 млн тонн).

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в Министерстве иностранных дел России заявили, что из предложенных генсеком ООН Антониу Гутерришем мер работает только зерновая сделка. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это происходит в далёком от заявленных гуманитарных целей ключе, потому что украинская сельхозпродукция направляется в основном в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил 23 июня, что Москва не намерена поддерживать поставки украинского зерна «в богатые страны». Он отметил, что представители организации, которые на словах заботятся о поставках удобрений на мировой рынок, по ясным причинам молчат об осуществлённом киевским режимом подрыве аммиакопровода Тольятти — Одесса и требуют сохранения зерновой сделки.