Токмак, Украина, 26 июня, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны украинской армии. Об этом 26 июня рассказали журналистам в региональных оперативных службах.

РИА Новости/Сергей Аверин

«Нацисты террористического киевского режима около 2:20 мск совершили циничный обстрел спящего мирного города [Токмака]», — сказал представитель оперативных служб.

Он указал, что в результате обстрела со стороны ВСУ получил повреждение объект районных электрических сетей, из-за чего в Токмаке возникли перебои со снабжением электроэнергией и со связью. Подробности последствий обстрела украинских военных уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня один человек погиб в результате обстрела украинскими боевиками центра Донецка. Во время обстрела мирный житель находился во дворе многоэтажного жилого дома.

Позднее после обстрела в Киевском районе Донецка около торгового центра «Донецк сити» было зафиксировано задымление. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.