Брюссель, 26 июня, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Ведущий европейский разработчик и производитель ракетных систем MBDA в ближайшие три года займется эффективными решениями для противодействия гиперзвуковым угрозам. Судя по данным британской газеты Telegraph, которая ссылается на исполнительного директора компании Эрика Беранже, компания собирается разработать прототип «противоядия» от гиперзвукового оружия. Отмечается при этом, что задача нового проекта — по всей Европе сбивать ракеты, которые движутся со скоростью 6900 миль в час (11 тысяч километров в час). Издание информирует, что соответствующие соглашения на ранней стадии подписали четыре страны: Франция, Италия, Германия и Нидерланды.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета «Кинжал»

Данный вопрос в Евросоюзе (ЕС) поднимается не впервые. Осенью 2022 года французский евродепутат Арно Данжан и его итальянский коллега Массимилиано Салини направили Еврокомиссии письмо, заявив о необходимости разработать «реалистичный ответ» на российские гиперзвуковые системы. «ЕС необходимо предложить реалистичный ответ на всё более заметную гиперзвуковую угрозу, которую представляют собой российские ракеты «Кинжал» и «Циркон», — заявили евродепутаты.

На сегодняшний день Российская Федерация является единственной в мире страной, имеющей на вооружении гиперзвуковые ракеты, такие как авиационные «Кинжалы» и корабельные «Цирконы». Они успешно применяются ходе специальной военной операции на Украине. В середине мая 2023 года по «Кинжалу» в Киеве выпустили 32 ракеты класса «земля — воздух», каждая из которых обошлась примерно в 3 млн долларов, но это не помогло.

Максимальная скорость «Циркона» достигает девяти скоростей звука (2,65 км в секунду на высоте 20 км, то есть более 10 тыс. км/час). Максимальная дальность полета — 1 тыс. км. Скорость «Кинжала» в десять раз превышает скорость звука. Это делает его недостижимым для любых систем перехвата. По словам обозревателя британского издания The Telegraph Гарри де Кетвилля, от гиперзвуковых ракет, подобных «Циркону», у военных стратегов «по спине бегут мурашки», а эксперты утверждают, что российское вооружение вызывает серьёзную озабоченность у ВМС Соединённых Штатов. Самый опасный военно-морской корабль России — фрегат «Маршал Шапошников» с гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», отмечал в мае 2023 года американский журнал Military Watch.

В интересах армии США ведётся работа над рядом проектов в сфере гиперзвуковых вооружений. Но ни один из них не обещает скорого результата, напомнил ИА Регнум военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, производство гиперзвукового вооружения требует настоящего технологического прорыва сразу по ряду направлений. Неудачные испытания привели к тому, что армия США намерена сменить поставщика гиперзвуковых вооружений.