В заброшенном здании в Красноярском крае бетонная плита упала на подростка
В заброшенном здании под Красноярском подростка насмерть придавила бетонная плита
Красноярск, 26 июня, 2023, 08:25 — ИА Регнум. В Красноярском крае погиб подросток, на которого упала бетонная плита. Инцидент произошёл вечером 24 июня. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Предварительно установлено, что 24 июня 2023 года около 19:00 двое 14-летних подростков находились в заброшенном здании в селе Сушиновка по улице Обручева в Уярском районе», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.
Конструкция на школьника обрушилась в тот момент, когда он прыгнул с бетонной плиты. В результате он получил многочисленные травмы головы, тела и внутренних органов. Пострадавшего доставили в больницу, однако медикам спасти его жизнь не удалось. Он скончался на следующий день в медучреждении.
Прокуратура Уярского района занялась выяснением причин произошедшего. Известно, что здание уже более десяти лет заброшено и не эксплуатируется, оно находится на балансе Сушиновского сельсовета. При этом на объект не огорожен, не охраняется, на него может попасть любой посторонний человек.
Прокуратура также проверит деятельность администрации на предмет своевременного выявления бесхозного объекта недвижимости. Ранее ведомство уже вносило представление главе сельсовета с требованием обеспечить безопасность всех бесхозных объектов в селе.
После проверки может быть возбуждено уголовное дело о халатности.
В прокуратуре добавили, что семья погибшего мальчика на профилактическом учёте не состоит и характеризуется положительно.
Как сообщало ИА Регнум, в середине июля в Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора спорткомплекса, на территории которого погиб подросток. Трагедия произошла летом 2022 года. Четырнадцатилетний мальчик вместе со знакомыми ребятами отправился на стадион спорткомплекса села Улыбино Искитимского района играть в футбол. Он стал выполнять гимнастические упражнения на незакреплённых воротах. Они перевернулись и насмерть придавили подростка.
В начале июня в Хабаровском крае при обрушении бетонного перекрытия в заброшенном здании погиб мальчик-подросток. Инцидент произошёл в селе Некрасовка. Пятеро несовершеннолетних проникли на заброшенный объект. Один из подростков прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами здания, что привело к обрушению бетонной плиты. Мальчика придавило плитой, от полученных травм пятнадцатилетний школьник скончался на месте.