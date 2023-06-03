Красноярск, 26 июня, 2023, 08:25 — ИА Регнум. В Красноярском крае погиб подросток, на которого упала бетонная плита. Инцидент произошёл вечером 24 июня. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Красноярского края

«Предварительно установлено, что 24 июня 2023 года около 19:00 двое 14-летних подростков находились в заброшенном здании в селе Сушиновка по улице Обручева в Уярском районе», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Конструкция на школьника обрушилась в тот момент, когда он прыгнул с бетонной плиты. В результате он получил многочисленные травмы головы, тела и внутренних органов. Пострадавшего доставили в больницу, однако медикам спасти его жизнь не удалось. Он скончался на следующий день в медучреждении.

Прокуратура Уярского района занялась выяснением причин произошедшего. Известно, что здание уже более десяти лет заброшено и не эксплуатируется, оно находится на балансе Сушиновского сельсовета. При этом на объект не огорожен, не охраняется, на него может попасть любой посторонний человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815673" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В заброшенном здании в Красноярском крае бетонная плита упала на подростка

Прокуратура также проверит деятельность администрации на предмет своевременного выявления бесхозного объекта недвижимости. Ранее ведомство уже вносило представление главе сельсовета с требованием обеспечить безопасность всех бесхозных объектов в селе.

После проверки может быть возбуждено уголовное дело о халатности.

В прокуратуре добавили, что семья погибшего мальчика на профилактическом учёте не состоит и характеризуется положительно.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля в Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора спорткомплекса, на территории которого погиб подросток. Трагедия произошла летом 2022 года. Четырнадцатилетний мальчик вместе со знакомыми ребятами отправился на стадион спорткомплекса села Улыбино Искитимского района играть в футбол. Он стал выполнять гимнастические упражнения на незакреплённых воротах. Они перевернулись и насмерть придавили подростка.

В начале июня в Хабаровском крае при обрушении бетонного перекрытия в заброшенном здании погиб мальчик-подросток. Инцидент произошёл в селе Некрасовка. Пятеро несовершеннолетних проникли на заброшенный объект. Один из подростков прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами здания, что привело к обрушению бетонной плиты. Мальчика придавило плитой, от полученных травм пятнадцатилетний школьник скончался на месте.