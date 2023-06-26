Москва, 26 июня, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл проверку передового пункта управления группировки войск «Запад» в зоне спецоперации. Об этом 26 июня сообщило российское военное ведомство.

кадр из видео Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе посещения пункта управления министр обороны заслушал доклад командующего группировкой «Запад» генерал-полковника Евгения Никифорова о текущей ситуации, характере ведения ВСУ боевых действий и выполнении российскими войсками боевых задач.

Помимо того, Никифоров доложил главе Минобороны о формировании и боевом слаживании создаваемых полков резерва для группировки войск «Запад».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815672" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Шойгу заслушал доклад командующего группировкой войск «Запад»

Как сообщало ИА Регнум, ранее разведчик 150-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки рассказал, что украинские военные не осуществляют наступательных действий на Артёмовск. По его словам, киевские боевики в этом районе в основном используют артиллерию.

До этого начальник пресс-центра «Южной» группировки ВС России Вадим Астафьев заявил, что у Мало-Ильиновки в ДНР тяжёлой огнемётной системой «Солнцепёк» удалось уничтожить скопление пехоты ВСУ. Также армейская авиация поразила живую силу украинских войск около Раздоловки и Богдановки.