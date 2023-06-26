Москва, 26 июня, 2023, 08:09 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара США в первый раз с 29 марта 2022 года превысил отметку 87 рублей. Это 26 июня следует из данных торговой площадки.

Известия/Павел Волков

По состоянию на 07:04 мск курс доллара увеличился на 2,99% и составил 87,23 рубля.

При этом евро в этот же период подорожал на 3,18%, за него давали 95,28 рубля, курс юаня вырос на 2,99% — до 12,059 рубля.

Как передавало ИА Регнум, утром 24 июня самые крупные российские банки на фоне сообщений о попытке военного мятежа резко подняли обменный курс иностранной валюты. Максимальные показатели составили 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро.

Позднее в этот же день кредитные организации снизили валютный курс. В то же время официальный курс продаж валюты по состоянию на 24 июня составлял 84,7 рубля за доллар и 92,3 рубля за евро.