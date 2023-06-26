Москва, 26 июня, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Передовой пункт управления «Западной» группировки войск посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства заслушал доклад командующего «Западной» группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова о текущей обстановке на линии фронта, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу

Никифоров доложил Шойгу о формировании и проведении боевого слаживания вновь формируемых полков резерва для «Западной» группировки войск.

В ходе совещания с командованием группировки министр поставил перед командирами задачу продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.

Особое внимание Шойгу уделил организации всестороннего обеспечения войск, задействованных в зоне спецоперации, и созданию условий для безопасного размещения личного состава, уточнили в Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в Вооружённых силах России к концу июня сформируют резервную армию. Кроме того, в в ближайшее время появится армейский корпус. По прямому контракту Минобороны набраны 114 тыс. человек, также на службу поступили более 50 тыс. добровольцев.