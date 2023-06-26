Москва, 26 июня, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Нерабочий день в понедельник, 26 июня, должен быть оплачен как обычный рабочий день без уменьшения начисленной заработной платы, заверил москвичей доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права РУДН Дмитрий Лепешин, сообщило РИА Новости.

Екатерина Некрасова ИА REGNUM Почта не работает

Эксперт подчеркнул, что объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается. Лепешин заверил, что месячная зарплата у работников снизиться не должна.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве будет выходным днём.

Режим рабочего времени для сотрудников 26 июня определяется работодателем самостоятельно, с учётом действующих внутренних документов и трудовых соглашений. Аналогичным образом регулируется и режим работы организаций в части реализации товаров, работ, услуг для граждан и организаций.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что к празднику 1 Мая в 2024 году добавят выходные дни, чтобы граждане России отдохнули четыре праздничных дня при полноценных новогодних каникулах.