Эксперт заявил, что зарплата не работающих 26 июня москвичей не уменьшится
Эксперт Лепешин: зарплата не работающих 26 июня москвичей не должна уменьшиться
Москва, 26 июня, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Нерабочий день в понедельник, 26 июня, должен быть оплачен как обычный рабочий день без уменьшения начисленной заработной платы, заверил москвичей доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права РУДН Дмитрий Лепешин, сообщило РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается. Лепешин заверил, что месячная зарплата у работников снизиться не должна.
Как сообщало ИА Регнум, 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве будет выходным днём.
Режим рабочего времени для сотрудников 26 июня определяется работодателем самостоятельно, с учётом действующих внутренних документов и трудовых соглашений. Аналогичным образом регулируется и режим работы организаций в части реализации товаров, работ, услуг для граждан и организаций.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что к празднику 1 Мая в 2024 году добавят выходные дни, чтобы граждане России отдохнули четыре праздничных дня при полноценных новогодних каникулах.