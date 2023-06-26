Токио, 26 июня, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Принятый в России закон о Дне Победы над милитаристской Японией и окончании Второй мировой войны может якобы вызвать антияпонские настроения в России и антироссийские — в Японии, считает генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Нам известно, что принят такой закон. По поводу прошедшей войны наша страна постоянно доводит до сведения России видение и позицию нашей страны», — сказал он.

По его словам, 23 июня по дипломатическим каналам России было передано представление о данной позиции Японии. Токио призвал Москву не создавать специально ненужное противостояние между народами, добавил Мацуно.

От других комментариев генеральный секретарь отказался, отметил лишь, что Япония продолжит вводить жёсткие санкции против России и будет оказывать помощь Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании дня воинской славы 3 сентября. Теперь он будет называться не «День окончания Второй мировой войны», а «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». 20 июня закон был принят Госдумой, а 21 июня одобрен Советом Федерации.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывали, что помимо исторической справедливости переименование имеет и политическую актуальность, поскольку с началом СВО Япония присоединилась к Западу, развязав беспрецедентную недружественную кампанию против России.